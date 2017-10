CBF divulga tabela básica da Copa do Nordeste; Confira jogos da dupla BaVi

CBF divulgou, nesta quarta-feira (11), a tabela básica da Copa do Nordeste 2018. O documento traz os confrontos e datas das rodadas.



Representantes baianos, Bahia e Vitória conheceram a ordem dos seus adversários. A competição será iniciada no dia 17 de janeiro.



Pela primeira rodada, o Bahia recebe o Botafogo-PB em Salvador. Já o Vitória enfrenta o Globo-RN fora de casa.



Na segunda rodada, no dia 31 de janeiro, o Rubro-negro recebe o Ferroviário-CE, em casa. O Tricolor sai para enfrentar o Altos-PI.



Na terceira rodada, no dia 14 de fevereiro, o Esquadrão recebe Náutico ou Itabaiana, que ainda se enfrentarão pela pré-Copa do Nordeste. O Leão enfrentará o ABC, fora de casa.



Pela quarta rodada, no dia 11 de março, o Vitória voltará a enfrentar o ABC, mas desta vez em Salvador. Da mesma forma, o Bahia reencontrará Náutico ou Itabaiana, mas na casa do adversário.



Pela quinta rodada, no dia 21 de março, será a vez do Rubro-Negro sair de Salvador, para o duelo com o Ferroviário. Já o Tricolor recebe o Altos-PI, em casa.



Já na sexta rodada, no dia 28 de março, o Vitória encerra a primeira fase contra o Globo, em Salvador. O Bahia fecha contra o Botafogo-PB, fora de casa.

Clique aqui e confira a tabela detalhada.