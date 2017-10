Adolescente morre em troca de tiros com policiais no bairro Sítio Matias

O adolescente de 16 anos, Lucas da Silva Nascimento, morreu na noite de quarta-feira (11), no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Consta no boletim de ocorrência, a informação de que ele estava com uma outra pessoa na Rua Alexandrino, no bairro Sítio Matias, e ao avistarem uma viatura da Polícia Militar se aproximando para realizar uma abordagem dispararam tiros contra os policiais, que revidaram. Em seguida eles entraram em uma residência, os policiais foram até o local e houve outra troca de tiros, na qual o adolescente foi baleado. O comparsa conseguiu fugir.

Lucas da Silva ainda foi socorrido pelos policiais para o HGCA, onde chegou por volta das 18h30, mas não resistiu. Os policiais apreenderam um revólver calibre 32 com seis munições, sendo duas deflagradas e quatro picotadas, além de um tablete de maconha e uma balança de precisão.

Ele morava na Rua Além, no mesmo bairro onde houve o confronto.