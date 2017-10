PM reforça ações nas rodovias baianas com a Operação Aparecida

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das três Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (Itabuna, Brumado e Barreiras), iniciou na tarde desta quarta-feira (11) a Operação Aparecida nas rodovias estaduais, que seguirá durante o feriadão até a manhã de segunda-feira (16).

A fiscalização do BPRv terá como foco prevenir acidentes causados pela imprudência, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens em local proibido, a embriaguez ao volante e o uso irregular de motocicletas.

Para isso, serão utilizados radares móveis e aparelhos etilômetros (bafômetro), nas blitzes. Serão realizadas ainda abordagens preventivas para coibir o cometimento de crimes e fiscalizar os documentos de porte obrigatório.

Haverá intensificação na fiscalização na BA-099, rodovia de acesso a Linha Verde no Litoral Norte, áreas de praias como Jacuípe, Arembepe, Guarajuba, Itacimirim, Imbassai, Praia do Forte, Sauipe e Conde. O Batalhão Rodoviário espera também um aumento de fluxo de veículos na BA-001, trecho da Ilha de Itaparica, Vera Cruz, Guaibim; BA 523 no trecho de Madre Deus e a BA 520, além de Juazeiro e a BR 324 trecho Km 283 – Jacobina onde acontecerá micareta.

Na saída para o feriado, nesta quarta-feira (11) desde as 15h até às 22h concentra-se o período de maior fluxo de veículos. Nesta quinta-feira (12) o movimento maior se concentra desde as 8h até às 14h. No domingo (15), das 15h às 22h está previsto um fluxo mais intenso para o retorno. Por isso, é importante que o condutor evite esses horários e, consequentemente, engarrafamentos.

Reconhecendo a importância da “Educação para o Trânsito” como meio de se fomentar mudanças de atitude e aumento da conscientização dos motoristas, o BPRv realizará também uma campanha educativa nas principais praças de pedágios com a presença dos mascotes Rodovito e Rodovita, distribuindo dicas de seguranças importantes durante o feriado de Nossa Senhora de Aparecida e Dia das Crianças.

A Polícia Militar orienta o condutor a não combinar direção com ingestão de bebida alcoólica, a efetuar revisão mecânica no veículo antes da viagem, a conferir a validade dos documentos de porte obrigatório, a descansar antes de viagem prolongada, a atentar para o uso do cinto de segurança em todos os assentos do veículo e o uso da cadeirinha obrigatória para crianças.