Confira o que abre e o que fecha em Feira de Santana neste feriadão

Nesta quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, e também Dia das Crianças, diversos estabelecimentos e repartições públicas terão alteração no horário de funcionamento. Veja a seguir o que abre e o que fecha neste feriado prolongado em Feira de Santana.

CMDI - O atendimento no Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem Dr. Eugenio Laurine vai ser normal na próxima sexta-feira (13), mas fecha no feriado. As mamografias que serão realizadas na sexta-feira estão agendadas ou foram remarcadas. As interessadas deverão apresentar a requisição médica.

SAC - Fecha no Feriado e abre na sexta-feira. O cidadão que precisar de serviços como carteira de identidade, carteira de trabalho e demais documentos poderá aproveitar o tempo livre da sexta-feira para procurar atendimento em unidades de 45 municípios e da capital baiana, além das três unidades itinerantes, atualmente em circulação pelo interior do Estado. As exceções ao funcionamento na sexta-feira são os Pontos Cidadão de Caetité, Inhambupe, Ipirá e Ribeira do Pombal.

Ciretran/Detran – Funciona até esta quarta (11) e retorna na segunda-feira (16)

TRE (Fórum Eleitoral) - Funciona até esta quarta (11) e retorna na segunda-feira (16)

Bancos – Fechado no feriado. Abrem na sexta-feira (13) normalmente

América Outlet - Funciona das 9 às 21h.

Fazendinha no América Outlet - das 9 às 20h30.

Comércio – Funciona na no feriado desta quinta das 9h as 14h. Na sexta-feira e no sábado funciona normalmente.

Boulevard Shopping

Lojas: Abrem das 14 às 20h no feriado

Lojas Americanas: Abrem das 8 às 16h

Praça de Alimentação: Funciona das 12h às 21h

Hiper Bompreço: Abre das 8 às 21h

Cinema: Funcionamento normal

Parque da Cidade – Abre no feriado das 5 às 17h.

Parque Erivaldo Cerqueira (Parque da Lagoa ou Parque do Geladinho) – Abre das 05 às 19h.





Repartições públicas – Ponto Facultativo

Sebrae - As dez Unidades Regionais do Sebrae Bahia e seus pontos de atendimento estarão fechados nesta quinta e sexta-feira (13). Ainda neste mês de outubro, outras regionais da instituição terão suas atividades suspensas por conta do Dia do Empregado Sebrae. São elas: Ilhéus, dia 17 (terça-feira); Salvador e Lauro de Freitas, dia 23 (segunda-feira); e Barreiras, Feira de Santana, Jacobina e Senhor do Bonfim, dia 30 de outubro (segunda-feira). Nas demais unidades regionais e pontos de atendimento da Bahia o Dia do Empregado Sebrae vai coincidir com o Dia do Comerciário local.