Vitória perde por 2 a 1 para o Sport no Barradão

Nem a proteção de todos os santos ou todo o sal grosso do mundo parece surtir efeito na zica do Vitória dentro do Barradão. Mais uma vez, como de praxe nesse campeonato, o rubro-negro possuía a chance de espantar a má fase em casa após duas vitórias fora, mas jogou mal e foi facilmente derrotado pelo Sport pelo placar de 2 a 1.

Se fora de casa o Leão é feroz e tem campanha de ponta, dentro de casa tem sido presa fácil, apesar da campanha de marketing dizer o contrário, e continua como o pior mandante da Série A. São apenas 13 pontos conquistados em 42 possíveis, com 9 derrotas. Nove, que por sinal era o número de jogos sem triunfos do Sport até o jogo de hoje.

Com o resultado, o Vitória caiu uma posição, para a 12ª colocação, com apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. Para a esperança do torcedor rubro-negro, o próximo jogo será contra o Santos na próxima segunda (16) na Vila Belmiro. Quem diria que seria fora de casa que o Leão se sentiria a vontade?

O jogo – Mais uma vez inexplicavelmente acuado dentro de casa, o Vitória viu a equipe visitante ter grande chance de abrir o placar logo no primeiro minuto de jogo com Mena.

Na sequência da primeira etapa, Caíque foi o responsável por manter o placar em branco com intervenções importantes.Mas aos 45, nem Caíque pôde fazer algo quando Diego Souza acertou uma cobrança de falta magistral para abrir o placar.

Em busca do resultado, Mancini promoveu as entradas de Patric e André Lima no lugar de David e Fillipe Soutto aos 15′ do segundo tempo, mas logo levou um balde de água fria. Aos 20′, Diego Souza recebeu lançamento em profundidade e achou Lenis livre para completar.

Com o 2 a 0 no placar, Mancini lançou Danilinho no lugar de Caíque Sá para o tudo ou nada. O gol de Tréllez aos 38′ até animou a torcida presente, mas foi pouco para alterar o revés. Para piorar, o Vitória ainda teve André Lima expulso por travar contra-ataque da equipe pernambucana e o Vitória foi, mais uma vez, derrotado em casa. Que zica!