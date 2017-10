Na estreia de Carpegiani, Bahia empata fora de casa com Palmeiras

O Esporte Clube Bahia conseguiu arrancar mais um ponto importante no Campeonato Brasileiro ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras, em partida realizada na noite desta quinta-feira (12), no Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

O duelo foi marcado pela estreia do técnico Paulo César Carpegiani no comando do time. Com o resultado obtido fora de casa, o Tricolor assumiu a 14ª posição na tabela do torneio, com 32 pontos.

Primeiro tempo – Para o azar dos visitantes, os donos da casa abriram o placar logo na primeira chegada do time ao ataque. Aos 2 minutos, após bobeira do volante Renê Júnior, o atacante Dudu roubou a bola, tocou para Bruno Henrique, que enfiou para Deyverson na linha de fundo. O atacante cruzou na área e Willian chegou de carrinho para colocar no fundo das redes: 1 a 0 para o Palmeiras.

Aos 17, uma jogada ensaiada do Verdão assustou o Tricolor. O lateral Egídio tocou para Moisés na entrada da área e o meia passou para Willian na sequência. O atacante chutou para fora. Um minuto depois, o Esquadrão protagonizou o seu primeiro lance ofensivo com perigo. O volante Renê Júnior avançou pela esquerda, tocou para Mendoza dentro da área, que chutou forte. O goleiro Fernando Prass estava esperto e fez uma belíssima defesa.

Aos 22 minutos, o colombiano Mendoza cruzou a bola na área, que passou por todo mundo até chegar em Vinícius. O meia dominou e chutou forte para nova defesa de Prass. Aos 35, boa troca de passes do Bahia. O lateral Eduardo cortou a marcação e tocou para Renê Júnior. Em seguida, o volante rolou para Zé Rafael, que tentou chutar, mas foi travado. O goleirão alviverde ficou com a posse.

Aos 38 minutos, o Palmeiras fez o seu segundo gol no jogo. O volante Bruno Henrique tocou para Deyverson na lateral, que inverteu para Tchê Tchê. O lateral escorou de peito para Willian, mas o atacante furou a finalização. Para a felicidade da torcida, Bruno Henrique estava atento no lance e ampliou o placar.

Nos acréscimos, o Tricolor conseguiu diminuir o marcador após uma cobrança de escanteio. O volante Renê cruzou na cabeça de Edigar Junio, que marcou o seu no fim da primeira etapa.

Segundo tempo – O técnico Paulo César Carpegiani preferiu não mexer no time durante o intervalo. Logo no recomeço do confronto, Renê Júnior recebeu passe e experimentou de longe. A bola passou por cima do gol.

Aos 5, o meia Zé Rafael fez boa jogada, passou por dois e chutou na entrada da área. Mais uma vez, Prass fez boa defesa. Aos 22 minutos, por pouco os anfitriões não ampliaram o placar após uma cobrança de falta. O lateral Egídio cruzou fechado e o zagueiro Juninho chegou de carrinho para empurrar, mas não alcançou a bola.

Aos 23, mais um lance ofensivo do Palmeiras. Willian tocou para Dudu por trás da zaga, o atacante tirou de Jean e tentou fazer de calcanhar. No entanto, o goleiro do Bahia já estava em cima para fazer a defesa. Passados dois minutos, Carpegiani resolveu fazer a sua primeira substituição na partida. Apagado, o meia Vinícius saiu para a entrada do atacante Rodrigão.

Aos 31 minutos, grande oportunidade do Bahia. Edigar Junio ganhou na corrida de Juninho e bateu rasteiro no gol de Prass. O experiente goleiro fez a defesa em dois tempos. Em seguida, nova mudança no lado azul, vermelho e branco. O meia Régis entrou no lugar de Zé Rafael.

Aos 36 minutos, milagre de Prass. Eduardo recebeu na lateral, fez o cruzamento, mas Tchê Tchê afastou. Na sobra, o volante Juninho chutou forte, mas o goleirão do Palmeiras pulou no canto certo para evitar o empate.

Aos 41 minutos, pênalti para o Bahia. Mendoza foi lançado na área e sofreu falta de Róger Guedes, que vinha na marcação. O atacante Edigar Junio cobrou no cantinho e deixou tudo igual no Pacaembu. Sem tempo para mais nada, o juiz encerrou a partida.