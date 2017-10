Polícia registra 3 homicídios no feriado em Feira

Três pessoas foram assassinadas em Feira de Santana, na quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Por volta das 19h40, Israel de Jesus Freitas foi morto a tiros em um bar na Rua Nanuque, no bairro Caseb. Segundo a polícia, os tiros foram disparados por homens que chegaram ao local em um veículo Sandero. Israel foi atingido no tórax e ainda foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu. Ele morava na Rua Porto Seguro, no Jardim Cruzeiro.

Duplo homicídio

Na Rua Torres, no conjunto José Ronaldo, dois homens foram assassinatos a tiros. É o décimo duplo homicídio do ano, e segundo neste mês.

Um deles, segundo a polícia, foi identificado como Leonardo Oliveira Nunes, 19 anos, que morava na mesma rua onde o crime aconteceu. O outro estava sem documento de identificação. Ele trajava bermuda tactel e blusa de malha.

As vítimas foram atingidas em várias partes do corpo e morreram no local. O motivo e a autoria são desconhecidos até o momento. Não há outros detalhes sobre como o duplo homicídio aconteceu.

Os corpos foram encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).