Ônibus com crianças tomba na região da Chapada Diamantina e deixa ao menos 4 mortos

Cerca de quatro pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em um acidente com um ônibus da empresa Entram, ocorrido por volta das 8h30 desta quinta-feira (12), na BA-241, em um trecho da cidade de Piritiba, região da Chapada Diamantina.

O ônibus saiu da cidade de Itaberaba e seguia para Jacobina em uma excursão para um parque aquático, levando várias crianças.

Algumas vítimas foram atendidas no hospital de Piritiba, e outras foram levadas para o Hospital Estadual da Criança (HEC) e Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, e algumas estão em hospitais de Salvador.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 18 adultos e nove crianças foram levadas para os hospitais de Feira, sendo que oito adultos já receberam alta.

Em virtude da gravidade do acidente e do número de vítimas, o Governo do Estado mobilizou todas as equipes de cirurgia das unidades em questão, além de utilizar aviões e helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer/PM-BA) para auxiliar no transporte dos pacientes.

Foram necessárias várias ambulâncias de cidades próximas ao local do acidente para fazer o transporte das vítimas para os hospitais. O pátio do Hospital Geral Clériston Andrade ficou repleto de ambulâncias. O motorista da ambulância da cidade de Miguel Calmo, Wellington Costa da Silva, disse ao Acorda Cidade que os primeiros veículos começaram a chegar por volta do meio-dia.

O sargento Carlos Costa, que mora em Piritiba, foi ao local do acidente. A filha dele, Ana Carla Pimentel, teve o antebraço esquerdo amputado devido ao acidente.

Ele informou ao Acorda Cidade que o ônibus da Entram seguia para Jacobina com cerca de 46 pessoas e que faltando cinco quilômetros para chegar a Piritiba o carro capotou. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado de saúde das vítimas.