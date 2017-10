Chefe do tráfico do Jacarezinho é preso em mansão no RJ

Policiais da Delegacia Especializada em Armadas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, na manhã desta sexta-feira, o chefe do tráfico de drogas do Jacarezinho. Conhecido como 'Badinho', Luiz André da Silva Costa, 35 anos, foi encontrado em uma mansão em Iguabinha, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, onde estava passando o feriado.

'Badinho' é um dos principais fornecedores de drogas e armas do Comando Vermelho. O traficante também é apontado como homem de confiança de Fernandinho Beira-Mar. Em 2013, ele já havia sido preso. Nos anos 2000, 'Badinho' tentou a carreira de jogador de futebol e teve breve passagem pelo Botafogo.

De acordo com a polícia, 'Badinho' permaneceu escondido na favela do Jacarezinho durante as operações da Civil, em agosto, que buscavam os envolvidos na morte do policial da Coordenadoria de Operações Especiais (Core) Bruno Guimarães Buhler, de 36 anos, o Xingu, morto em confronto com bandidos da região. Ele era um dos alvos da ação.