Homem invade casa e estupra menina de seis anos em Rio Real

O Dia das Crianças foi marcado de forma trágica para uma menina de seis anos, na madrugada desta quinta-feira (12), no município baiano de Rio Real. De acordo com informações da polícia local publicadas pelo blog Luciano Reis Notícias, Edvânio Ramos dos Santos, 34 anos, foi detido por moradores da região após invadir uma casa e estuprar a criança.

Ainda conforme as informações, na casa invadida por Edvânio moram a mulher e duas crianças, entre elas a menina vítima do estupro. A mãe diz que o criminoso foi até o quarto da garota e quando ela viu o estuprador dentro de casa saiu correndo pedido ajuda na rua e ao retornar encontrou o Edvânio sem roupas em cima da cama.

A mulher afirma que a garotinha foi obrigada a manter relações sexuais com o estuprador. Após cometer o estupro Edvânio fugiu com pedras na mão ameaçando a mãe da garota e em seguida foi capturado no hospital da região. O estuprador foi detido por policiais militares e apesentado na Delegacia Territorial (DT) de Rio Real, onde foi preso e segue a disposição da Justiça.