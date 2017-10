Juiz federal é encontrado morto em seu apartamento no Maranhão

O juiz federal Ricardo Nohra Simões, 54 anos, foi encontrado morto em seu apartamento, na noite desta quinta-feira (12), na cidade de Bacabal, que fica a cerca de 240 quilômetros de São Luís, no Maranhão.

A Secretaria de Segurança do Estado informou que a causa da morte é desconhecida. A Polícia Civil realizou uma perícia no local na manhã desta sexta-feira.

A Seção Judiciária do Maranhão e a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) divulgaram notas lamentando o falecimento do magistrado e manifestando solidariedade aos seus familiares e amigos.

Ricardo era natural do Rio de Janeiro e foi transferido para Macabal em janeiro, após ser aprovado em um concurso de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Ele tinha uma esposa e uma filha. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Timon, e depois será enviado para o Rio