Líder de Neto convida Wagner para chapa: 'Oxe, eu abro o PV para ele'

Ex-petista, o atual líder do prefeito ACM Neto na Câmara Municipal de Salvador, Henrique Carballal (PV), não esconde o desejo de militar novamente ao lado do seu ex-tutor político Jaques Wagner, pré-candidato ao Senado pelo PT.

Embora descarte regressar, o vereador admitiu, em entrevista, que gostaria que o ex-governador ingressasse no Partido Verde para postular o Congresso na chapa do democrata.

“Oxe, eu abro o PV para ele. Mesmo sem ter combinado, mas não tenho dúvida que [José Luiz] Penna [presidente nacional do PV], Ivanilson [Gomes, presidente estadual do partido] seriam convencidos e Wagner viria e seria um grande nome do Partido Verde para disputar [vaga na chapa majoritária]”, conjeturou.

Segundo Carballal, que foi líder petista no Legislativo soteropolitano na administração estadual do atual secretário de Desenvolvimento Econômico, a sua mudança de lado foi costurada pelo próprio Wagner.

“[Ele foi] o responsável por hoje eu estar com Neto. Quem não se lembra que, quando Wagner era governador, eu era o líder do PT na Câmara e Wagner construiu comigo as pontes com ACM Neto. No primeiro ano do governo municipal, o governador Wagner e Neto pactuaram e realizaram ações conjuntas. Wagner foi, inclusive, no Réveillon da prefeitura. Quem construiu toda a relação fui eu. Todo o campo político em que hoje eu atuo foi pactuado sob a liderança de Wagner”, revelou.

Crítico do atual governador Rui Costa (PT), Carballal diz ainda estar convicto de que não trocou a esquerda pela direita. “Eu continuo militando no campo de esquerda e eu digo e repito: para mim, ACM Neto é um político de esquerda, não um político de direita. Ele [Rui Costa] é de direita. O projeto do prefeito ACM Neto é um projeto de esquerda. O Programa Ouvindo o Nosso Bairro é o que o PT defendeu e eu defendi com unhas e dentes a minha vida inteira: o orçamento participativo”, comparou.

O vereador também fala sobre a relação com os integrantes da bancada de governo, defende a constitucionalidade do aumento do IPTU, opina sobre as reclamações de perseguição política de ambos os lados – tanto de Rui quanto de Neto – e evidencia os seus planos para a eleição da Assembleia em 2018.