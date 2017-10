PIB per capita do Brasil subiria 30% sem corrupção, diz estudo do FMI

Segundo um estudo de pesquisadores do Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil seria até 30% mais rico se suas instituições fossem menos corruptas.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo o estudo, elaborado pelo economista Carlos Eduardo Gonçalves e outros, ainda não publicado, afirmou que o PIB per capita do país (produto interno bruto dividido pela população) cresceria US$ 3 mil (R$ 9,6 mil) nessas circunstâncias.

Em 2016, o PIB per capita do país foi R$ 30.407, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2014, o Fórum Econômico Mundial estimou que o custo da corrupção é de 5% do PIB mundial, ou US$ 2,6 trilhões.