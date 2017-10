Políticos se unem no Nordeste para 2018

Com a cabeça já em 2018, políticos adversários têm se unido no Nordeste do país para disputar a eleição.

De acordo com a Folha, pelo menos quatro estados da região terão alianças de ex-adversários.

Rompidos desde 2014 no Ceará, o senador Eunício Oliveira (PMDB) ensaia uma aproximação com os irmãos Ciro e Cid Gomes (PDT).

Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara (PSB) também mantém conversas com o PT. A justificativa é a oposição que os dois fazem ao governo do presidente Michel Temer (PMDB).

Já em Alagoas, os investigados na Lava Jato Renan Calheiros (PMDB) e o ex-governador Teotônio Vilela Filho (PSDB) também podem se unir.

Mais estranha ainda é aliança que começa a se formar no Piauí: PT e PSDB.

Wellington Dias (PT) e o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), ensaiam um agrupamento. A proximidade entre os dois, de acordo com a Folha, é notória.