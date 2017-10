Mais de 160 quilos de drogas são apreendidos em Santo Estevão

Em fardos e em pequenas quantidades prontas para comercialização, quase 164 quilos de drogas foram apreendidas no município de Santo Estevão, no Centro Norte baiano, na manhã deste sábado (14) por policiais da 57ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os entorpecentes estavam em uma casa no bairro Caminho do Oeste.

Os policiais chegaram ao local após receberem, via 190, uma denúncia de suspeita de tráfico de drogas em uma residência. De acordo com coordenador de Operações do Comando Regional Leste, o capitão PM Gledson Santos, ao chegar no local os policiais encontraram seis fardos grandes de maconha, nove tabletes da droga pronta para a venda, 221 gramas de cocaína e duas balanças.

Dois homens ainda não identificados fugiram após perceberem a aproximação da viatura. O PM lembrou a importância da participação popular no combate a criminalidade. “As denúncias contribuem muito para o êxito do nosso trabalho”, finalizou.