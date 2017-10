Deputados baianos gastam quase R$ 12 milhões para custear mandato

Os deputados federais baianos gastaram, entre janeiro e setembro deste ano, R$ 11,9 milhões com cota parlamentar, utilizada para custear os gastos relacionados ao mandato deles. Em levantamento feito pelo Correio, o deputado Benito Gama (PTB) encabeça a lista dos que mais usaram a verba no período, com R$ 374,1 mil consumidos. O petista Valmir Assunção (R$ 366 mil) e o demista José Carlos Aleluia (R$ 365,1 mil) vêm em seguida. Completam a lista dos 'cinco mais' Arthur Maia (PPS) e Mário Negromonte Jr. (PP), que desembolsaram, respectivamente, R$ 359,7 mil e R$ 352,4 mil.

Levando em conta a média dos nove meses, todos os cinco ultrapassaram o limite mensal de gastos na Bahia, que é de R$ 39,01 mil. As despesas com divulgação do mandato (R$ 3 milhões) e com passagens aéreas (R$ 2,5 milhões) foram as mais usadas.

No primeiro item, Uldurico Júnior (PV) usou R$ 204,6 mil e lidera a lista, seguido por Mário Negromonte Jr. (R$ 200 mil). Nos bilhetes aéreos, a comunista Alice Portugal foi a que mais desembolsou recursos da cota parlamentar no período, com R$ 111,5 mil, seguida de Valmir Assunção (R$ 106,8 mil)