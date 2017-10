Geddel 'senador' faria dobradinha com Cunha no Congresso, diz Funaro

Derrotado na eleição de 2014, quando tentou chegar ao Senado, Geddel Vieira Lima (PMDB) tinha planos para caso conseguisse chegar ao plenário do Congresso Nacional. Segundo Lúcio Funaro – operador de propina do PMDB – o baiano e o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB) planejavam uma “dobradinha”. Cunha concorreria à presidência da Câmara dos Deputados e Geddel concorreria ao Senado.

“Ele [Geddel] se candidatou ao Senado e esperava ser eleito. Ele sendo eleito, queria formar uma dupla com o Eduardo [Cunha] para ele concorrer à presidência do Senado e Cunha da Câmara”, conta, na sua delação premiada.

“Geddel nem se elegeu. Eu nunca vi Geddel ganhar eleição majoritária. Não ganhou para governador e nem para senador”, relata o operador.

Funaro dá ainda mais detalhes sobre a aproximação do deputado federal Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel, com o ex-presidente da Câmara dos Deputados.

“O Lúcio dependia do Eduardo para ter comissão, para ter mais voz ativa no plenário. Isso fez com que os dois [Geddel e Eduardo Cunha] se aproximassem”, diz.