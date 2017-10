Carro capota e motorista fica preso às ferragens na Estrada do Derba

Um carro de passeio capotou por volta das 4h10 desta segunda-feira (16), no Km-9 da BA-528, conhecida como Estrada do Derba, na Bahia. O acidente ocorreu sentido Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista, que estava sozinho no veículo, ficou preso às ferragens. Equipes de resgate estão no local para retirada da vítima.

Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente. Até por volta das 6h40, as equipes da PRE permaneciam no local do capotamento.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 12 acidentes com 10 feridos e uma morte nas estradas estaduais, segundo a PRE. O acidente com morte foi na BR-324, Km-304, na região de Jacobina, onde ocorreu um atropelamento.