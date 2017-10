Inscrições para cursos de graduação a distância da Ufba ficam abertas de 16 a 24 de outubro

Começam na segunda-feira (16) as inscrições do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação por ensino a distância, período 2017.2, da Universidade Federal da Bahia. Serão ofertadas vagas nos cursos de Licenciatura em Dança, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Segurança Pública.

Poderão se inscrever na seleção para o EaD 2017.2 pessoas que obrigatoriamente tiverem concluído o nível médio e realizado o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) em, pelo menos, uma das edições de 2012 a 2016.

As inscrições devem ser feitas através do site da Ufba , e ficam abertas até 24 de outubro. Após preencher a ficha de cadastro, um boleto no valor de R$ 80 será gerado. O pagamento deverá ser feito até 25 de outubro.

Ao todo, serão oferecidas 100 vagas para o curso de Licenciatura em Dança, 300 vagas para Licenciatura em Matemática, 500 vagas para Licenciatura em Pedagogia e 80 vagas para Tecnologia em Segurança Pública.

O processo seletivo utilizará exclusivamente a nota final do Enem obtida em uma das edições realizadas entre 2012 e 2016, conforme escolha do candidato. Para a sua classificação, será utilizada a nota final do Enem, em ordem descrescente, até o limite das vagas existentes. Para mais informações, os interessados devem conferir o edital do processo seletivo, disponível na internet.