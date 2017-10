Bahia vence líder Corinthians e se afasta do Z4 do Campeonato Brasileiro

O Bahia venceu o líder Corinthians por 2 a 0 na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e agora soma quatro jogos seguidos sem perder – são duas vitórias e dois empates. Já o Timão, que não faz um bom segundo turno, voltou a ser derrotado depois de quatro jogos invicto. A equipe de Carille vinha de duas igualdades e dois triunfos.

Os dois gols da partida foram marcados após falhas corintianas. Vinícius fez depois de bobeada de Fagner, e Régis aproveitou erro de Marquinhos Gabriel quando o goleiro Cássio tentava gol.

A vitória levou o Bahia aos 35 pontos, na 10ª colocação, se afastando da zona do rebaixamento ao subir quatro posições na tabela. O Corinthians continua folgado na liderança, com 58, mas viu o Grêmio diminuir a diferença para nove depois da vitória sobre o Coritiba. O Santos, que joga nesta segunda-feira, contra o Vitória, no Pacaembu, pode ficar a sete pontos do Timão em caso de vitória.

O time de Carpegiani foi cirúrgico nos momentos fundamentais do jogo. No primeiro tempo, dominou a maior parte, mas não traduziu o volume em chances claras. Na etapa final, justamente quando o Corinthians tinha mais a posse, aproveitou um erro individual de Fagner para abrir o placar. Daí em diante o Tricolor soube suportar a pressão rival e em rápido contra-ataque com Allione e Régis fechou o placar, após Cássio abandonar o gol em cobrança de escanteio. Edigar Junio, responsável por desarmar Fagner no primeiro gol, foi um dos destaques individuais do Bahia.

Mesmo dominado pelo Bahia no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu criar a melhor chance do jogo até então: uma cabeçada de Jô após cruzamento de Romero. No segundo tempo, o Timão teve mais domínio das ações. Mas aí as falhas individuais atrapalharam. Primeiro com Fagner, depois com Marquinhos Gabriel. O desespero de Cássio de tentar o gol lá na frente e deixar o gol vazio também foi um sinal de que as coisas não tinham andado bem durante a partida.