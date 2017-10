Com Brasil em segundo, ranking da Fifa define cabeças de chave da Copa

Após publicação do ranking mensal da Fifa nesta segunda-feira (16), estão definidas as equipes cabeças de chave no sorteio da Copa do Mundo de 2018. A Rússia já estava garantida como país-sede.

A Alemanha, invicta nas eliminatórias, segue líder da tabela à frente de Brasil, Portugal – atual campeão da Eurocopa – Argentina, Bélgica, Polônia e França, que completam os puxadores dos grupos.

Os brasileiros já podem se preocupar com um possível cruzamento com a Espanha logo na primeira fase. O país ibérico é o oitavo colocado e, em nono, está o Chile, que foi uma das maiores decepções ao ser eliminado na classificatória para o mundial.

A Itália, tetracampeã mundial, que ainda busca uma vaga em 2018 na repescagem, amarga a 15ª posição, atrás de seleções como Suíça, Colômbia e País de Gales.