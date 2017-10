Incêndios florestais deixam vítimas em Portugal e Espanha

Chamas atingem principalmente a região de Coimbra, em Portugal, e na Galícia, Espanha. Até o momento, 35 mortes foram confirmadas

Uma série de incêndios florestais aterroriza os moradores do Centro e do Norte de Portugal, e da região da Galícia, na Espanha, desde a sexta-feira (13). Ao todo, já foram confirmadas 35 mortes (31 em Portugal e quatro na Espanha).

Cerca de 51 pessoas ficaram feridas, 15 delas em estado grave. A região de Coimbra, no centro português, foi uma das mais afetadas. No domingo, foram registrados aproximadamente 440 focos em território lusitano, maior número do ano.

As chamas ganham força com o clima seco e os fortes ventos, principalmente com a aproximação do furacão Ophelia, de acordo com o El País. A expectativa é de que os resquícios do fenômeno atinjam a região e levem chuva para amenizar a alta temperatura.

O caso acontece quatro meses após tragédia semelhante, na região de Pedrógão Grande, próximo a Coimbra, onde as chamas deixaram 64 pessoas mortas.