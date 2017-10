PF deixa apartamento e gabinete de Lúcio Vieira Lima com malotes

Em Salvador, policiais federais apreenderam nesta segunda-feira, 16, documentos na casa do deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB), irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Oito agentes ficaram cerca de 3h30 no apartamento do parlamentar no edifício Residencial Du Valle, no bairro do Chame-Chame.

Também são cumpridos mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado na Câmara dos Deputados e na residencial oficial do parlamentar em Brasília. Por conta da ação na Casa legislativa, os policiais federais bloquearam o acesso ao 6º andar do prédio. Apenas servidores e deputados tiveram passagem autorizada. Após mais de 5 horas de buscas, os policiais liberaram o acesso ao local.

A ação é um desdobramento da operação "Cui Bono", que descobriu R$ 51 milhões em caixas e malas em um apartamento ligado a Geddel. Agora, os policiais investigam a ligação de Lúcio Vieira Lima com o dinheiro, já que o proprietário do imóvel disse que o deputado teria pedido o apartamento emprestado para guardar objetos do pai falecido. Além disso, foi encontrado um recibo no nome de Marinalva de Jesus, que é funcionária de Lúcio, no "bunker".

Essa é a primeira operação deflagrada a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que tomou posse no dia 18 de setembro. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).