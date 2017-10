Vitória pega o Santos tentando manter boa fase longe do Barradão

Com cinco triunfos acumulados longe do Barradão, o Vitória tenta manter nesta segunda-feira (16) a boa fase fora de casa. O Leão encara o Santos, no Pacaembu, em confronto que fecha a 28ª rodada da Série A, com o rubro-negro tentando se manter fora da zona de rebaixamento neste Brasileirão.

Apesar do bom desempenho Brasil afora, o Vitória vai encarar o melhor mandante da competição. Caso o Santos vença, assume a vice-liderança e pressiona o líder Corinthians, que foi derrotado pelo Bahia e pode ver a diferença para o segundo colocado cair para sete pontos nesta reta final depois de liderar com folga desde o primeiro turno.

Na partida de ida, os santistas venceram a equipe então treinada por Alexandre Gallo por 2 a 0, no Barradão

A novidade no Vitória fica por conta do retorno do experiente goleiro Fernando Miguel. O camisa 1 rubro-negro se recuperou de lesão nos últimos três jogos e deve retomar a posição de titular, apesar do bom rendimento do jovem Caíque nesta partidas.

Ficha técnica

Santos X Vitória

Brasileirão – 28ª rodada

Local: Pacaembu, às19h (horário de Salvador)

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, assistido por Carlos Berkenbrock e Helton Nunes (todos de SC).

Santos: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus e Lucas Lima e Jean Mota; Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

Vitória: Fernando Miguel, Caíque Sá, Ramon, Wallace e Juninho; Uillian Correia, Fillipe Soutto e Yago; Neilton, David e Tréllez. Técnico: Vagner Mancini.