De acordo com balanço feito a partir do Boletim Diário, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 35 homicídios no período de quinta-feira (12) a domingo (15), no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

Justamente o dia comemorativo, 12, foi o mais violento, com 14 mortes. Houve 13 óbitos registrados na Região Metropolitana de Salvador, dos quais dois no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Na sexta-feira (13), um homem de 41 anos foi encontrado sem vida no fim de linha da Barra do Gil, e no sábado (14), outro rapaz, de 31 anos, foi morto na praça de Cacha Pregos.