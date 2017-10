MST ocupa sede do Incra e faz ato na Secretaria de Educação

Trabalhadores Sem Terra ocuparam a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Segundo o MST, cerca de mil pessoas estão acampadas no órgão desde esta segunda-feira, 16. Na manhã desta terça, 17, o grupo seguiu para a Secretaria de Educação da Bahia (SEC), onde fazem um ato.

Também ocorre uma ocupação em Ponto Novo, no norte da Bahia. Cerca de 450 famílias do MST e do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) estão em um sítio no município.

As ações fazem parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, que acontece em todo país. Na Bahia, os Sem Terra reivindicam desapropriação de áreas históricas e garantia de direitos nos assentamentos, como estradas em áreas ocupadas, assistência técnica e crédito para produção.

Eles também pedem o cumprimento de dois acordos feitos em 2007 e 2011.