Mercado aguarda notícias da PF sobre os R$ 51 milhões de Geddel

Integrantes do sistema financeiro questionavam na segunda-feira (16), se a Polícia Federal (PF) já teria avançado nas investigações sobre a origem dos R$ 51 milhões atribuídos ao ex-ministro de Michel Temer, Geddel Vieira Lima (PMDB), encontrados em setembro em apartamento no bairro da Graça, em Salvador. As informações foram divulgadas pelo blog Direto da Fonte, do jornal Estadão.

Segundo a publicação, em algumas das fotos divulgadas aparecem cintas envolvendo os recursos. A partir delas, normalmente, é possível identificar rapidamente de onde saiu o dinheiro.

Entretanto, segundo o blog, pelo que se apurou, no manuseio do dinheiro pela PF, para se apurar quanto havia nas malas e caixas, essas cintas-provas foram deixadas de lado. Indagada pelo jornal, a assessoria da PF diz que não comenta seu modus operandi.