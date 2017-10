Classe política busca recuperação do país, diz Temer ao condecorar médicos

Doze médicos foram condecorados hoje (17) com a Ordem do Mérito Médico pelo presidente Michel Temer, em cerimônia no Palácio do Planalto, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no exercício da medicina. Durante discurso, Temer fez paralelo entre o trabalho do médico de buscar a recuperação da saúde e o do político que, segundo ele, busca a recuperação do país.

“Ele [o médico] presta um serviço social relevantíssimo, porque ele está levando para as famílias a esperança da recuperação. De alguma maneira, na classe política também é assim. Quem está na classe política, de alguma maneira, busca fazer essa recuperação para o país”, disse.

Temer destacou que a solenidade de hoje reverenciou a meritocracia.

Criada em 1950, a Ordem do Mérito Médico é concedida a profissionais que prestaram serviços notáveis ao país na área médica. A Ordem é concedida pelo presidente da República por indicação do ministro da Saúde. O evento ocorre na véspera do Dia do Médico, que é celebrado no dia 18 de Outubro,

Os 12 médicos receberam a condecoração por terem se destacado no decorrer do exercício da profissão atuando no setor público ou privado, no ensino da medicina ou com obras relevantes nos estudos médicos. Entre eles está um profissional indígena da etnia Ticuna que participa do Programa Mais Médicos e trabalha há dois anos na saúde indígena e a profissional que percebeu e comunicou às autoridades o crescimento dos casos do vírus Zika.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o reconhecimento aos profissionais demonstra também o reconhecimento do governo em “fazer gestão no ministério para dar aos profissionais médicos e demais profissionais de saúde as melhores condições de equipamentos, insumos e instalações para que possam prestar a melhor qualidade de saúde aos brasileiros”.

Foram condecorados na classe Grande-Oficial: Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, Florentino de Araujo Cardoso Filho, Márcio José de Almeida, Maria Inês Pordeus Gadelha, Mônica Almeida Neri, Raul Cutait e Vanessa Van Der Linden Mota.

Na Classe Comendador, Aureo Augusto Caribé de Azevedo, Carmen Luiza Correa Fernandes, Elisabeto Ribeiro Gonçalves, José Enio Servilha Duarte e Sildo Gonzaga Tomaz.

Os curriculuns dos médicos condecorados está publicado no site do Ministério da Saúde.

Desde 2004, já foram concedidas 63 medalhas da Ordem do Mérito Médico para nomes como Adib Jatene, Dráuzio Varela, Zilda Arns, Sérgio Arouca, José Gomes Temporão, Darcy Fontoura de Almeida e Gastão Vagner de Souza Campos