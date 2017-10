Brasil tem 4 universidades no top 10 de ranking da América Latina

Brasil tem quatro universidades no 'top 10' do ranking QS da América Latina edição 2018 divulgado nesta segunda-feira (16).

Quem lidera o ranking é a Pontíficia Universidade Católica do Chile, seguida da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que pela primeira vez ultrapassou a Universidade de São Paulo (USP), classificada em terceiro lugar. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ficou em sétimo lugar, e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em décimo.

“Outras escolas de ensino superior do Brasil também ficaram mais próximas do top 10, como a Universidade Federal de Minas Gerais, que passou do 14ª para o 11ª lugar, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da 15ª para a 13ª, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da 16ª para a 14ª posição”, diz Sowter.