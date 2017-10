Maia anuncia comissão para modernizar legislação contra tráfico de drogas e armas

Em busca de protagonismo com vistas às eleições de 2018, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou nesta terça-feira (17) a criação de uma comissão mista de parlamentares e juristas para elaborar projetos de modernização da legislação contra tráfico de drogas e armas.

O colegiado deve ser presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "A sociedade vai ver que a Câmara tem agenda de temas que afetam o dia-a-dia das pessoas", afirmou o presidente da Câmara, em entrevista coletiva ao lado do ministro do Supremo.

O parlamentar fluminense ressaltou que a comissão deve trabalhar, inicialmente, por 120 dias, para elaborar projetos na área da segurança pública que serão votados pelo Congresso Nacional. Moraes, por sua vez, afirmou que a finalidade da comissão não é rever o aumento de crimes no Brasil. O objetivo, de acordo com ele, será estabelecer novos instrumentos processuais, de investigação e de cumprimento de pensa para combater o crime organizado. "O Brasil prende muito, mas prende mal", declarou o ministro.