HEC reabre inscrições para processo seletivo nesta quarta-feira (18) após trocar empresa

Após problemas e adiamento de processo seletivo por conta de excesso de inscrições, o Hospital Estadual da Criança, através da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, rescindiu o contrato com a empresa 360 Institute.

O processo seletivo passa a ser gerenciado pela empresa Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA. A informação consta nos sites das duas empresas em nota de esclarecimento.

A reabertura das inscrições será nesta quarta-feira (18), no site www.concepcaoconsultoria.com.br , e seguirá até o próximo dia 20 para novos candidatos. O comunicado afirma que as inscrições confirmadas perante a empresa 360 Institute estão mantidas. Os valores das taxas de inscrições são de R$ 30 e R$ 40 a depender do cargo.