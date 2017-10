FAT promove VI Colóquio de Comunicação

Acontece, nos dias 18 e 19 de outubro, o VI Colóquio de Comunicação da Faculdade Anísio Teixeira. Neste ano, o evento vem com cara nova e uma proposta diferente.

No primeiro dia, serão realizados, a partir das 19 horas, workshops relacionados à área do Jornalismo e da Publicidade e Propaganda, ministrados por professores dos cursos e por publicitários para os estudantes de Comunicação da FAT.

A segunda noite terá às 18:30, o lançamento do livro Marani, do escritor e estudante de Jornalismo da FAT, Alan de Sá e às 19 horas será realizado um Talk Show aberto ao público com a presença do jornalista da Rede Globo, José Raimundo Oliveira. As inscrições para o Talk Show serão realizadas no local do evento, o Auditório Ernestina Silva Lima, a partir das 18 horas.