A vereadora Cíntia Machado (PMB), mais uma vez criticou a saída do delegado João Uzzum do cargo de Coordenador da Polícia Civil de Feira de Santana. Segundo a edil, ele agora exerce um cargo administrativo no municipio de Rafael Jambeiro.

“Que governo bandido e perseguidor. Um trabalho como o que Uzzum desempenhou em Feira não vi ninguém fazer”.

Em aparte, o vereador Alberto Nery (PT), pediu que constasse em ata a fala da edil, que chamou o “nosso Governo de bandido”.

Cíntia respondeu que Nery é exceção no partido e que “quando quiser sair” terá o seu apoio.

A vereadora afirmou também que amanhã (18), levará para a Casa mais informações sobre a situação.