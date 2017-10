Após sete dias, incêndio em mata da Chapada Diamantina é controlado

O incêndio na serra de Santa Maria, em Ibiajara, distrito de Rio do Pires, na região da Chapada Diamantina, foi controlado nesta terça-feira (17), segundo informações do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), que deu suporte no combate as chamas, e do Corpo de Bombeiros Militares. O incêndio vinha atingindo o local desde a última quarta-feira (11). Conforme os bombeiros, há apenas um foco ativo, de pequena proporção, que será combatido na quarta-feira (18).

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou ainda que está monitorando as áreas afetadas com apoio de brigadistas da região. O fogo ameaçou uma nascente importante para a comunidade no município de Rio do Pires.

Já o Graer informou que a aeronave do grupamento permitiu a intensificação das ações de combate por meio do transporte de bombeiros e brigadistas, suprimentos e lançamento de água nos focos de calor. Foram realizados também voos de monitoramento, através dos quais foram identificados mais focos de calor.

Desde quinta-feira (12) que homens da brigada "Anjos da Chapada" e populares atuavam no combate às chamas. Equipes se revezaram de dia e à noite para debelar o incêndio. Cerca de 50 voluntários se juntaram aos 26 brigadistas do "Anjos da Chapada" no combate ao fogo.

Os bombeiros foram acionados na sexta-feira (13) e iniciaram o trabalho no sábado (14). Na segunda-feira (16), equipes foram deslocadas para o terreno às 5h. O local apresentava dificuldade no acesso por conta da distância de estradas, o que exigiu uma longa caminhada até o terreno, e também por conta da topografia.

A aeronave do Graer foi enviada na segunda-feira, mesmo dia em que o secretário do Meio Ambiente, Geraldo Reis, esteve no local.