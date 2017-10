Ex-senador petista perdeu o mandato após ser acusado de obstruir a Justiça e avaliou que “o desfecho do caso Aécio vai salvar a todos os partidos”

O ex-senador Delcídio do Amaral, que foi preso por após um pedido do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2015 e teve o encarceramento e a perda do mandato chancelados pelo plenário, protestou contra a decisão da Casa de manter Aécio Neves (PSDB) ativo.

“Se eu tivesse sido flagrado pedindo dinheiro, talvez ainda fizesse parte do Senado. O tempo de Deus haverá de fazer justiça!”, disse, à coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.

Delcídio foi acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Ele avaliou que “o desfecho do caso Aécio vai salvar a todos os partidos” e mostrar a reação da política. “Vai sobrar para o PT. Mais especificamente para o Lula”, cogitou.