PMs sÃ£o presos acusados de formar quadrilha de roubo de carros

Dois policiais, que não tiveram a identidade revelada, e a esposa de um deles foram presos nesta terça-feira (17), acusados de integrar uma quadrilha de roubo de carros. Eles foram detidos durante a Operação Apolo.

Segundo a PM, um dos agentes e a sua mulher foram abordados na Via Regional, a bordo de um veículo modelo HB20 com placa clonada e uma restrição de roubo. Eles foram presos em flagrantes. O servidor é integrante do 18° Batalhão, de acordo com o Correio.

Durante a revista ao automóvel foi encontrada uma chave que os suspeitos admitiram se tratar de outro carro roubado, modelo Honda, que estava escondido no Engenho Velho da Federação, onde efetivamente foi encontrado.

Ele afirmou à polícia que comprou o carro de outro soldado, do Batalhão de Choque da PM. Localizado no bairro de Pirajá, ele foi preso em flagrante pela guarnição.

Os três suspeitos foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e, em seguida, encaminhados para o Complexo Prisional da Mata Escura.