Multas de trÃ¢nsito poderÃ£o ser pagas no cartÃ£o e parceladas

Multas de trânsito poderão ser pagas nos cartões de débito e crédito. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada nesta quarta-feira, 18, também permite o parcelamento. Contudo, será cobrado juros emitidos pela entidade financeira responsável pelo cartão.

A resolução já está em vigor, mas cada órgão de trânsito precisa habilitar as operadoras de cartões que vão oferecer o serviço. No entanto, o procedimento não é obrigatório e os órgãos de cada estado e município vão definir como irão proceder.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que não há previsão para implantar o pagamento parcelado de multas de trânsito. De acordo com a superintendente do órgão, Fabrizzio Muller, "a iniciativa é bem-vinda, desde que venha facilitar a vida dos cidadãos e colaborar com o cumprimento de suas obrigações legais”.

A Transalvador disse, por meio de nota, que a nova forma de pagamento será avaliada, já que é necessário verificar os sistemas e procedimentos internos necessários para viabilizar o pagamento por cartão.

A reportagem do Portal A TARDE procurou o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), mas o órgão ainda não se pronunciou sobre a decisão do Contran.

Inadimplência

A medida tem o objetivo de diminuir a inadimplência, já que a transação será feita entre o cartão e o proprietário do veículo. Mesmo que as parcelas deixem de ser pagas, o órgão de trânsito continua recebendo o valor acordado e a dívida passa a ser com a instituição financeira.

Antes, apenas multas aplicadas em veículos registrados no exterior poderiam ser pagas com cartões.