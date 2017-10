14 celulares e drogas sÃ£o apreendidos no Conjunto Penal de Feira de Santana

Mais uma operação de revistas em celas do Conjunto Penal de Feira de Santana foi realizada na manhã desta quarta-feira (18). É a segunda operação realizada neste mês, a primeira ocorreu no pavilhão 8, no último dia 06, sob forte esquema de segurança.

Desta vez, apenas na cela 16 foram encontrados 10 celulares com carregadores, além de maconha, cocaína, crack e facas artesanais, feitas com madeiras e pedaços de vergalhão. Segundo o comandante da Rondesp Leste, major PM Átila do Carmo, todo o material estava escondido no vaso sanitário.

A revista foi solicitada pelo diretor do presídio, capitão PM Allan Araújo, que obteve informações de um possível resgate de presos no conjunto penal. A escolha do pavilhão para ser inspecionado obedeceu critérios de quantidade (275) e de periculosidade dos internos, muitos deles envolvidos em assaltos a bancos.

Durante a ação de hoje foram apreendidos 06 chuchos (armas artesanais); 37 papelotes de maconha, 77 papelotes de cocaína e 14 celulares, além de carregadores.

Segundo o Capitão Allan Araújo, a ação foi realizada pelos agentes penitenciários com o apoio de policiais militares da Rondesp Leste.

"As operações de revistas são de fundamental importância para a preservação da ordem e da disciplina prisional, tendo a integração interinstitucional como fator preponderante para o seu sucesso", afirma o Capitão Allan.

De acordo com ele, os detentos flagrados com materiais ilícitos serão submetidos a procedimentos administrativos disciplinares.