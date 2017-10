Projeto Rua Viva serÃ¡ na Avenida Fraga Maia neste domingo (20)

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) continua com Projeto Rua Viva que vem trazendo mais alegria ao seu final de semana. Neste próximo domingo será realizado na Avenida Fraga Maia, na pista sentido bairro para a Avenida de Contorno, entre as ruas Barra dos Bandeirantes e Casemiro de Abreu, em Feira de Santana.

Como sempre, o transito não sofrerá transtornos, já que o trafego será desviado da avenida entrando na Rua Barra dos Bandeirantes, convergindo na Tv. Barra dos Bandeirantes e retornando à Av. Fraga Maia através da Rua Casemiro de Abreu (Veja mapa abaixo). Além da disponibilização de um espaço seguro, agradável e amplo para a realização de práticas esportivas, haverá no local, diversas atrações para preencher o domingo do feirense com bons momentos entre os amigos e familiares.

Começa as 8h e a partir das 9h da manhã, haverá aula de Zumba. Para a criançada, a animação vai ficar por conta do querido Palhaço Albertão e cineminha com vídeos sobre educação para o trânsito.

Além disso, haverá as atividades desenvolvidas pela Secretária Municipal de Saúde que disponibilizará para a população, serviços de aferição de pressão e testes de glicemia. O espaço também contará com a segurança da Guarda Municipal e Polícia Militar.

Participe de mais esta iniciativa da SMT em proporcionar um encontro da população feirense com a cidade, em ambiente seguro e agradável. Leve seu patins, sua bike ou skate e participe do projeto.