IF Baiano prorroga atÃ© 23 de outubro prazo de inscriÃ§Ãµes para cursos tÃ©cnicos gratuitos com 2.910 vagas

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) prorrogrou as inscrições para cursos técnicos de nível médio, que terminariam no dia 9 de outubro. Os interessados têm, agora, até a segunda-feira (23) para fazer o cadastro . No total são 2.910 vagas, que serão distribuídas pelos 14 campi no interior do estado.

As vagas são para os cursos técnicos das formas integrada e subsequente. Isto é, quem concluiu ou está concluindo o ensino fundamental (ou equivalente) pode se inscrever na forma integrada e quem concluiu ou está concluindo o ensino médio (ou equivalente) pode se inscrever na forma subsequente.

Os cursos integrados são: administração, agricultura, agroecologia, agroindústria, agropecuária, alimentos, florestas, guia de turismo, informática, informática para internet, meio ambiente, química e zootecnia. Na forma subsequente, são: agricultura, agrimensura, agroindústria, agropecuária, alimentos, informática, manutenção e suporte em informática, meio ambiente e zootecnia.

Para participar, o interessado deve preencher o formulário de inscrição online, disponível no site do IF Baiano. Depois, é preciso entregar a documentação exigida no edital, presencialmente ou enviar as cópias via Correios, no campus escolhido.

Caso faça parte da reserva de vagas (70%, para estudantes oriundos de escola pública, 25% para ampla concorrência e 5% pessoas com deficiência), é importante sinalizar durante a inscrição.

Para selecionar os candidatos, o IF Baiano informou que usará a análise de desempenho escolar nas disciplinas de Língua portuguesa e Matemática no ensino médio (forma subsequente) e no ensino fundamental (forma integrada).

Campi com vagas disponíveis

Alagoinhas

Bom Jesus da Lapa

Catu

Governador Mangabeira

Guanambi

Itaberaba

Itapetinga

Santa Inês

Senhor do Bonfim

Serrinha

Teixeira de Freitas

Uruçuca

Valença

Xique-Xique