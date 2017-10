Homem Ã© preso por estuprar filhas e engravidar uma delas na BA; 2 irmÃ£s do suspeito tambÃ©m tiveram filhos dele

Um homem foi preso nesta quarta-feira (18) no município de Cândido Sales, no sudoeste da Bahia, suspeito de estuprar, por seis anos, uma das duas filhas. Segundo a Polícia Civil, o crime teria ocorrido no período em que vítima tinha entre 9 e 15 anos. Com ela, o suspeito, Mamedio Rodrigues de Oliveira, teve um filho, que hoje tem 13 anos de idade e, conforme a polícia, apresenta problemas físicos.

O suspeito teve mandado de prisão preventiva cumprido no povoado de Barra do Furado. Também nesse ano, Mamedio chegou a ser indiciado por estuprar uma irmã. Além disso, a polícia também apura um outro estupro que teria sido praticado por ele contra uma outra filha, que atualmente tem 16 anos.

No decorrer das investigações, a polícia informou que também tomou conhecimento de que o suspeito já engravidou duas irmãs, entre elas a que teria sido vítima do estupro. Os dois bebês que elas esperavam acabaram morrendo.

Também em Cândido Sales, a polícia cumpriu nesta quarta um mandado de prisão preventiva contra Lorisvaldo José da Silva, de 60 anos, também suspeito de estuprar uma filha.

A prisão, decretada pela Justiça, ocorreu na zona rural do município, no povoado conhecido como Vistoso, por volta das 16h. A polícia não informou a idade da vítima e nem quando o estupro ocorreu.