Ataque talibÃ£ contra base militar deixa pelo menos 43 mortos no AfeganistÃ£o

Pelo menos 43 soldados morreram e outros nove ficaram feridos hoje (19) em um ataque coordenado pelos talibãs contra uma base militar na província de Candaar, no sul do Afeganistão, na terceira maior ação contra as forças afegãs esta semana.

Um talibã suicida detonou um carro-bomba contra uma base do Exército no distrito de Maiwand, seguido de um confronto armado com os militares, disse à Agência EFE, o porta-voz do Ministério da Defesa, Muhammad Radmanesh.

Em um comunicado, o departamento anunciou que no momento do ataque havia 60 soldados na base, sendo que 43 morreram, nove ficaram feridos e seis permanecem desaparecidos.

O ministério deu por finalizada a ação e afirmou que já recuperou o controle do Acampamento Chashmo, onde uma delegação foi enviada para investigar os detalhes do que aconteceu.

Os talibãs reivindicaram a autoria do atentado através de um comunicado do porta-voz insurgente Yusuf Ahmadi. Eles confirmaram que foi um ataque coordenado e asseguraram ter destruído cinco veículos blindados das tropas afegãs.

Este é o terceiro ataque de grande magnitude realizado nesta semana pelos talibãs contra bases das forças de segurança, depois que, última terça-feira, morreram 48 pessoas e 161 ficaram feridas em um quartel da polícia de Paktia e outras 25 morreram em Ghazni. As duas ações seguiram o mesmo padrão, com a explosão do carro-bomba seguido de confrontos armados.