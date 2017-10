Tatuador ajuda mulheres que perderam mama a recuperar estima

Daniel Fernandes, tatuador profissional desde 2006, há três anos tem ajudado mulheres que perderam a mama por causa do câncer a recuperar a autoestima. O Dia Internacional Contra o Câncer de Mama é celebrado nesta quinta-feira (19).

Com estúdio localizado em Feira de Santana, o artista utiliza uma técnica que reconstrói a aréola e mamilo das vítimas, e o melhor: de forma gratuita. A única exigência é um laudo médico que ateste a condição física para passar pelo procedimento.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Câncer, o tumor de mama é o que mais atinge as mulheres no Brasil. A campanha do Outubro Rosa teve início em 1990, para voltar às atenções e conscientizar a população sobre os riscos e a importância da prevenção da doença.