Quatro sÃ£o presos em aÃ§Ã£o contra empresas de material de construÃ§Ã£o na BA

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 19, durante a Operação Beton, deflagrada pela força-tarefa do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil, da Secretaria da Fazenda e do Ministério Público (MP-BA). Os nomes dos detidos não foram divulgados, mas a ação tem como alvo um grupo de empresas do ramo de argamassa e material de construção.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP_BA), as empresas possuem um débito de cerca de R$ 73 milhões junto ao fisco estadual. Também há evidências de sonegação, concorrência desleal e acumulação de patrimônio irregular.

As investigações foram iniciadas por conta da omissão de recolhimentos do ICMS pelos estabelecimentos envolvidos no esquema. Pela apuração, o grupo criava empresas utilizando "laranjas".

Além dos mandados de prisão, os policiais também fizeram buscas em 14 endereços em Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas.