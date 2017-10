VitÃ³ria recebe o AtlÃ©tico-PR para retomar supremacia no BarradÃ£o

Nesta quinta-feira (19), o Vitória volta a atuar no Barradão, local que trazia confiança e tranquilidade ao torcedor quando o time mandava seus jogos no estádio. Nesta temporada o rubro-negro venceu apenas duas, das doze partidas disputadas no Manoel Barradas e às 19h (horário de Salvador), enfrenta o Atlético Paranaense em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o jogo, o técnico Vagner Mancini deve repetir a equipe que empatou contra o Santos por conta dos atletas que seguem de fora se recuperando. Fernando Miguel sentiu novamente a fascite plantar, Kanu se recupera de uma lesão no joelho e Kieza já treina normalmente, mas só deve retornar contra o Atlético Goianiense, depois do BaVi.

Confirmado como titular no duelo, o meia Yago falou sobre a ansiedade em voltar a vencer no Barradão.

"Essa é uma questão que está nos incomodando bastante. Todo mundo tem tocado muito nesse assunto. A gente tem conversado bastante, estamos bem tranquilos e cientes do que temos que fazer amanhã para reverter essa situação", declarou Yago.

Mancini tem oito jogadores pendurados para o jogo, sendo que um não foi relacionado (Fernando Miguel), dois são reservas (Carlos Eduardo e Geferson) e os outros cinco são titulares (Caíque, Caíque Sá, Uillian Correia, David e Tréllez). Caso algum destes atletas tome cartão amarelo, fica de fora do clássico BaVi, que acontece no próximo domingo (22).