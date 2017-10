Tentando confirmar boa fase, Bahia enfrenta o Flamengo na Ilha do Urubu

Em ascensão no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem mais um desafio dentro da competição para confirmar a boa fase que vive desde a chegada do técnico Paulo Cézar Carpegiani. Nesta quinta-feira (19), o tricolor enfrenta o Flamengo, na Ilha do Urubu, às 20h (horário da Bahia), pela 29ª rodada do Brasileirão.

Para a partida, o comandante do Esquadrão não conta com o atacante Rodrigão, que se queixou de dores na região lombar e desfalca o time. Por outro lado, Mendoza está de volta! O atleta não pôde enfrentar o Corinthians por questões contratuais. Sendo assim, mesmo com o mistério feito por Carpegiani, o tricolor está definido.

Flamengo

O rubro-negro carioca terá uma alteração em sua escalação. Poupado no jogo contra a Chapecoense, o zagueiro Juan reaparece na vaga de Rafael Vaz, que ficará como opção no banco de reservas. O restante do time é o mesmo que entrou em campo na partida do fim de semana.