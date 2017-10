Mais de 250 mil baianos podem sacar o PIS a partir desta quinta-feira; Pasep tambÃ©m estÃ¡ liberado

O pagamento dos recursos do PIS/Pasep para os cotistas com idade a partir de 70 anos começou a ser pago nesta quinta-feira (19). Conforme a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do PIS, aproximadamente 253.201 mil baianos terão direito ao saque das cotas no estado. A quantia liberada para o pagamento será de R$ 405 milhões.

Já com relação ao Pasep, que é pelo Banco do Brasil, não há dados sobre quantas pessoas têm direito na Bahia e nem qual o montante a ser liberado. A assessoria de imprensa do banco informou que não há um recorte de dados por estados ou regiões.

Em todo o Brasil, o Governo Federal vai liberar um montante de R$ 15,9 bilhões para 8 milhões de idosos com direito ao saque do PIS/Pasep.

Por conta do pagamento, as agências do Banco do Brasil em Salvador e em cidades do interior vão abrir uma hora mais cedo a partir desta quinta-feira até o dia 31 de outubro, mas apenas para pagamento aos cotistas do Pasep. A lista com as agências que abrirão com uma hora de antecedência pode ser conferida na internet. Os baianos devem estar atentos porque com o horário de verão, as agências do interior da Bahia já estão abrindo uma hora mais cedo, às 9h, e com o pagamento do Paseb, elas serão abertas às 8h.

Nas demais praças que estão fora da lista, as agências prestarão atendimento ao público-alvo durante o horário normal de expediente.

A Caixa informa que, por enquanto, não tem previsão de antecipar o horário de atendimento nas agências.

As contas do PIS, vinculadas aos trabalhadores do setor privado, são administradas pela Caixa Econômica Federal e correspondem a 80% (6,4 milhões de pessoas) do total de cotistas e 70% (R$ 11,2 bilhões) do total a ser pago.

Já as contas do Pasep, vinculadas aos servidores públicos, são administradas pelo Banco do Brasil e correspondem a 20% (1,6 milhão de pessoas) do total de cotistas e 30% (R$ 4,7 bilhões) do total a ser pago.

Este primeiro lote de pagamento, entretanto, abrange mais da metade dos beneficiados. O próximo será liberado a partir de 17 de novembro para aposentados em geral. O último lote será pago a partir de 14 de dezembro para mulheres com 62 anos ou mais e homens com 65 anos ou mais.

Os recursos liberados são para trabalhadores de organizações públicas e privadas que contribuíram para o Pasep ou para o PIS até 4 de outubro de 1988 e que não tenham resgatado todo o saldo. Quem passou a contribuir após essa data não possui saldos para resgate.

Não há data-limite para que os recursos sejam sacados. Ou seja, a partir das datas informadas, o dinheiro estará disponível para o beneficiário e poderá ser retirado no momento em que ele achar mais conveniente.