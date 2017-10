Setembro acaba com uma boa notícia: houve aumento de 34.392 postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (19/10) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sendo, esse, o sexto mês seguido em que foram abertas mais vagas de trabalho. No total do ano, o saldo positivo chega a 208.874 empregos um aumento de 0,5% em relação ao número de empregos de 2016. A Região Nordeste novamente foi a que gerou mais postos de trabalho com 29.644 vagas.

O fato mostra que a economia consegue caminhar à margem do caos político e que esse crescimento poderia ser ainda maior se tivéssemos estabilidade política. A crise gerada pela incompetência administrativa de Dilma Roussef – e que não deve ser esquecida- jogou o país na recessão por quatro semestres, mas começa a ser revertida. Não fosse Temer um farrapo moral, cercado de denunciados por todos os lados e com amigos como Geddel, ex-ministro, acusado de ser “chefe de quadrilha”, pela nova Procuradora Geral, nós já teríamos realizado as reformas e estaríamos gerando mais empregos.