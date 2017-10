Bahia e VitÃ³ria voltam ao seu

Depois de dois grandes resultados, um empate fora de casa contra o Palmeiras em 2x2 e o triunfo na Fonte Nova por 2x0 frente ao líder Corínthians, o Bahia, do técnico Paulo César Carpeggiani, é goleado no Rio, pelo Flamengo, por 4x1. O Vitória, após excelente exibição no Paaembu, e um empate em 2x2 contra o vice-líder Santos, perde mais uma vez no Barradão, 3x2, de virada, para o Atlético do Paraná.

E assim se resume mais uma rodada ruim para a dupla de representantes baianos na Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia e Vitória seguem lutando para fugir do rebaixamento a Série B em 2018. Continuam candidatíssimos a cair. O tricolor tem uma situação melhor, encontra-se quatro pontos a frente do primeiro time na zona da morte. O rubro-negro, que estagnou em 33, permanece como primeiro time fora do Z4 - uma posição nada, nada confortável.

O Ba-Vi, no próximo domingo, com mando de campo tricolor, é jogo-chave para ambos. Com 36 pontos, o time da casa vai contar com sua poderosa torcida e, ao meu ver, é favorito. Se vencer, não sou matemático, mas lhe daria 80 por cento de possibilidades de não cair.

Para o Vitória, que tem sido eficiente longe do Barradão, o triunfo é o único resultado que interessa. Como se acha na beira do precipício, uma derrota ou empate pode coloca-lo literalmente lá. Basta que a Ponte Preta ganhe o seu jogo.

Quanto a esse último jogo de cada equipe, nesta noite de quinta, melhor até tentar esquecer. O Bahia sofreu um placar elástico, mas a derrota, em si, não é uma surpresa. O Flamengo era mesmo o favorito neste confronto e deu a lógica. O time do Fazendão não conseguiu manter a boa sequencia de apresentações, mas sai dessa tríade de jogos dificílimos no lucro, com quatro dos nove pontos disputados - havia quem apostasse em que o time saisse zerado dos confrontos.

Em Salvador, o tragicômico Vitória chegou a estar vencendo o Atlético-PR por dois a um, virando no segundo tempo um placar acverso do início da partida. Criou oportunidades para "matar" o jogo, não o fez. E, não sei se você que assistiu a esta partida concorda comigo: vi alguns jogadores cometendo excessos em campo, com preciosismo e até mesmo jogadas de efeito. Em um jogo que teria que ser levado bem mais a sério.

O castigo logo veio e o time paranaense fez dois gols relampagos, colocando o placar mais uma vez, e em definitvo, a seu favor. A torcida do Leão (um felino que vai à caça com toda astúcia fora de sua selva, mas aparece sempre desdentado e com garras aparadas quando em seu habitat) deixou o estádio como se estivesse saindo do cemitério após um sepultamento. Um vexame.