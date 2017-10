Tite convoca SeleÃ§Ã£o Brasileira com retornos de Diego Souza, Giuliano e Taison

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (20), os jogadores para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Inglaterra, em novembro. A lista com 25 atletas, dois a mais que as outras, promoveu as voltas de Diego Souza, Giuliano e Taison.

Outra novidade é o meia Diego, do Flamengo, que chegou a ser chamado na última convocação, mas foi cortado por causa de lesão. Ele é um dos três atletas que atuam no Brasil, juntamente com o xará do Sport e o goleiro Cássio, do Corinthians. O trio será desfalque para seus respectivos clubes na 33ª e 34ª rodadas da Série A e, possivelmente, na 35ª, já que o amistoso contra a Inglaterra acontece um dia antes do início da jornada - em Londres.

Veja a lista de convocados do técnico Tite:

Goleiros

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Daniel Alves (PSG)

Danilo (Manchester City)

Marcelo (Real Madrid)

Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros

Miranda (Inter de Milão)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Jemerson (Monaco)

Meias

Casemiro (Real Madrid)

Diego (Flamengo)

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Fenerbahçe)

Paulinho (Barcelona)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

Atacantes

Douglas Costa (Juventus)

Diego Souza (Sport)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Taison (Shakhtar)